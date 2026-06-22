El papá de Agostina Vega compartió inéditas fotos para recordarla

El papá de Agostina Vega difundió una serie de fotos para recordar a la adolescente de 14 años que fue víctima de un brutal femicidio. Las imágenes reflejan la cotidianidad de una chica con proyectos y alegría en cada reunión familiar o festejo de cumpleaños.

Gabriel Vega la recordó con profunda emoción como una joven creativa, sensible, apasionada por los animales y con una energía contagiosa.

El abrazo de Agostina y su papá (Gentileza Clarín).

Una de las fotografías más emotivas para su padre fue capturada durante la última celebración de cumpleaños de Agostina. En la toma se la ve radiante frente a una torta llena de confites y una bengala encendida, mientras la abraza con fuerza.

Gabriel pasó por primera vez el Día del Padre sin la adolescente. "Podría pasar horas hablando de ella", dijo el hombre al recordar a Agostina, quien quería seguir la carrera de psicología al terminar la escuela secundaria.

"Era una nena feliz. Siempre estaba bailando, sonriendo y haciendo chistes", afirmó su papá.

La investigación por el crimen de la menor avanza bajo las directivas del fiscal Raúl Garzón, quien en las últimas horas tomó la determinación de levantar el secreto de sumario.

Detenidos

Por el femicidio permanece tras las rejas Claudio Barrelier, imputado por el delito de homicidio triplemente agravado por ensañamiento y contexto de género. En tanto, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta continúan privados de su libertad bajo la acusación de encubrimiento agravado.

Agostina con su papá (Gentileza Clarín).

El 23 de mayo el cuerpo de la menor fue hallado en un descampado, pocos días después de que se denunciara su desaparición en la capital cordobesa.