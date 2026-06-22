Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 22 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DOLOR

El papá de Agostina Vega compartió inéditas fotos para recordarla

Gabriel pasó por primera vez el Día del Padre sin ella. Contó los sueños que tenía su hija.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El papá de Agostina Vega difundió una serie de fotos para recordar a la adolescente de 14 años que fue víctima de un brutal femicidio. Las imágenes reflejan la cotidianidad de una chica con proyectos y alegría en cada reunión familiar o festejo de cumpleaños. 

Gabriel Vega la recordó con profunda emoción como una joven creativa, sensible, apasionada por los animales y con una energía contagiosa.

El abrazo de Agostina y su papá (Gentileza Clarín).
El abrazo de Agostina y su papá (Gentileza Clarín).

Una de las fotografías más emotivas para su padre fue capturada durante la última celebración de cumpleaños de Agostina. En la toma se la ve radiante frente a una torta llena de confites y una bengala encendida, mientras la abraza con fuerza. 

Gabriel pasó por primera vez el Día del Padre sin la adolescente. "Podría pasar horas hablando de ella",  dijo el hombre al recordar a Agostina, quien quería seguir la carrera de psicología al terminar la escuela secundaria.

El papá de Agostina Vega compartió inéditas fotos para recordarla

"Era una nena feliz. Siempre estaba bailando, sonriendo y haciendo chistes", afirmó su papá.

La investigación por el crimen de la menor avanza bajo las directivas del fiscal Raúl Garzón, quien en las últimas horas tomó la determinación de levantar el secreto de sumario. 

Detenidos

Por el femicidio permanece tras las rejas Claudio Barrelier, imputado por el delito de homicidio triplemente agravado por ensañamiento y contexto de género. En tanto, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta continúan privados de su libertad bajo la acusación de encubrimiento agravado.

Agostina con su papá (Gentileza Clarín).&nbsp;
Agostina con su papá (Gentileza Clarín). 

El 23 de mayo el cuerpo de la menor fue hallado en un descampado, pocos días después de que se denunciara su desaparición en la capital cordobesa.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Caso Agostina Vega