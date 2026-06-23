Un nene de 7 años fue baleado con un rifle de aire comprimido y permanece internado en Santa Fe

Un impactante accidente generó conmoción en la localidad santafesina de Ceres. Un niño de 7 años permanece internado en estado reservado en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela luego de recibir un disparo en el pecho con un rifle de aire comprimido.

El dramático episodio ocurrió durante el fin de semana y es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la grave lesión.

La víctima, identificada como Tiziano, fue asistida inicialmente en el Hospital Regional de Ceres, donde los médicos constataron la gravedad de la herida provocada por un balín. Ante el delicado cuadro clínico, se activó un Código Rojo y el menor fue trasladado de urgencia al centro de salud de Rafaela.

De acuerdo con las primeras versiones surgidas de la investigación, el hecho habría ocurrido mientras dos menores manipulaban un rifle de aire comprimido.

En esa línea, los investigadores sospechan que el disparo se produjo de manera accidental, aunque todavía no se logró establecer con precisión cómo se accionó el arma ni qué sucedió en los momentos previos al incidente.

El último parte médico difundido por las autoridades sanitarias indicó que el paciente sigue internado en terapia intensiva y que las primeras 48 horas son fundamentales para evaluar su evolución. Por el momento, su estado sigue siendo reservado y permanece bajo estricta observación médica.

Tras el hecho, intervino personal del Comando Radioeléctrico de Ceres, que dio aviso a la Jefatura de la Unidad Regional XIII del departamento San Cristóbal. Posteriormente, la causa quedó en manos del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó diversas medidas para reconstruir la secuencia de los hechos.

Entre las diligencias dispuestas por la Fiscalía se encuentran la recopilación de informes médicos, la toma de testimonios y otras pericias destinadas a esclarecer cómo ocurrió el disparo y determinar si existieron responsabilidades por parte de adultos a cargo de los menores o por la tenencia del arma involucrada.

La familia de la víctima inició una cadena de oración en redes sociales.

Por su parte, mientras la investigación avanza, familiares, amigos y vecinos iniciaron una cadena de oración por la recuperación de Tiziano.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, pidieron acompañamiento y expresaron su esperanza en la evolución del niño. "Para Dios nada es imposible. Vamos Tizi, sos un campeón", fue uno de los mensajes que más se replicó en las últimas horas en apoyo al pequeño y su familia.