Salvaje agresión: golpes y amenazas de muerte al padre del joven asesinado Benjamín Scerra

Una violenta emboscada sufrió el padre de Benjamín Scerra, el joven asesinado a comienzos de mayo de este año en Santa Fe, fue golpeado y amenazado.

Todo ocurrió este domingo en Granadero Baigorria. Félix Scerra se encontraba frente a su vivienda cuando dos hombres armados descendieron de un vehículo y lo atacaron. Los delincuentes lo golpearon y antes de escapar: le aseguraron que lo iban a matar a él y a todo su entorno cercano si continuaban con los reclamos.

La gravedad de las lesiones obligó el traslado inmediato de la víctima hacia un centro de salud de la zona. Fuentes médicas del Hospital Eva Perón confirmaron que el paciente debió recibir asistencia de urgencia por una profunda herida sangrante en el cuero cabelludo, provocada por un fuerte culatazo que recibió en el cráneo durante la agresión física. El hombre se encuentra fuera de peligro.

Detrás de este brutal episodio se esconde una compleja y violenta trama. Los agresores que ejecutaron la golpiza estarían directamente ligados a las cuatro detenidos por el asesinato del menor de edad, ocurrido a principios de mayo de este año. La principal hipótesis de la fiscalía apunta a que las agresiones forman parte de una venganza y se dieron en un contexto de un ajuste de cuentas.

El detonante de este conflicto feroz radica en una supuesta confesión que habría realizado la víctima. Según la declaración de una testigo clave en la causa, el joven asesinado se habría adjudicado de forma pública la autoría material del homicidio de Antonio "Tofu" Hereñú. Aquel crimen previo se registró el 1 de septiembre de 2024 en la ciudad vecina de Capitán Bermúdez y desató una violenta cadena de represalias cruzadas.

La Justicia avanzó sobre el núcleo familiar sospechoso y ya logró poner tras las rejas a cuatro integrantes clave del denominado clan Hereñú. Entre los detenidos e imputados por el homicidio del adolescente se encuentran Alexis "Corto" Hereñú, sus hermanos Darío y Fabiana, y su sobrino Luciano, quienes resultan ser los parientes directos del hombre acribillado el año pasado en Bermúdez. Si bien en un primer momento el caso se vinculó de manera simple a una pelea originada por un juego de pulseadas, la causa dio un vuelco alarmante hacia una presunta ejecución planificada.

Los amedrentamientos contra el entorno de la víctima fatal se transformaron en una pesadilla constante que no se detiene desde hace varios días. Antes de los feroces impactos recibidos por el padre este domingo, la familia ya había radicado otra denuncia penal por amenazas calificadas el pasado jueves. Los allegados al joven exigen garantías de seguridad ante la ola de ataques que busca silenciar la investigación judicial.

Homicidio

El calvario de los Scerra se inició formalmente en la noche del viernes 8 de mayo, momento exacto en que se denunció la misteriosa desaparición del chico en la provincia de Santa Fe. Una semana entera de rastreos y culminó cuando las fuerzas policiales hallaron su cadáver abandonado con más de 20 puñaladas en diferentes partes del cuerpo.



