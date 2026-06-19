Automovilistas asesinaron a un hombre a balazos en presunta venganza

Un hombre fue asesinado a balazos por los ocupantes de un auto, quienes habrían actuado a raíz de una presunta venganza. El crimen ocurrió en la ciudad de Santa Fe. Los responsables están prófugos y son buscados por las autoridades.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Emiliano Román, de 40 años.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

Según indicaron los informantes, el hecho se produjo cuando el hombre se hallaba en el cruce de Juan Díaz de Solís y General López, en el barrio San Lorenzo. En dichas circunstancias, arribaron al lugar los sujetos, que se movilizaban a bordo de un vehículo y que, de inmediato, comenzaron a efectuar disparos.

Román padeció heridas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde finalmente falleció. Posteriormente se comprobó que la víctima había recibido tres certeros impactos de arma de fuego en el estómago y en la región torácica.

Miembros de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (P.D.I.) realizan diferentes procedimientos con el objetivo de esclarecer el asesinato. Interviene en la causa penal el fiscal Estanislao Giavedoni.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy