Buscó al ladrón que le había robado, lo ató a su camioneta y arrastró varias cuadras

Una particular situación se vivió en la localidad bonaerense de Zárate, en donde un comerciante fue asaltado por un delincuente en su comercio y luego hizo justicia por mano propia ya que encontró al ladrón en su casa, lo ató a su camioneta y arrastró varias cuadras ante la mirada de los vecinos.

Fuentes policiales informaron que el episodio se produjo en el barrio El Progreso, donde el malviviente había robado en un autoservicio, pero el propietario, cansado de los asaltos en su comercio, fue en busca de venganza y la perpetró varias horas después.

El hombre fue hasta la casa del ladrón, recuperó parte de lo robado, redujo al delincuente y luego lo ató a su camioneta, una Ford Ranger, y lo arrastró varias cuadras, mientras los ocasionales transeúntes observaban atónitos.

El delincuente es un hombre de 49 años, mientras que la Fiscalía Número 8 quedó a cargo del caso y abrió dos causas: una por hurto y por otra lesiones, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Uno detenido y el otro en libertad

El ladrón fue detenido, en cambio, el comerciante quedó en libertad, pero según fuentes judiciales deberá afrontar el proceso correspondiente por haber hecho justicia por mano propia.

El caso volvió a poner sobre la mesa una problemática frecuente en distintas localidades: la distancia entre el momento en que ocurre un delito y la respuesta que algunos damnificados intentan ejecutar por cuenta propia.

En esta oportunidad, la búsqueda del responsable derivó en un segundo expediente judicial que ahora avanzará en paralelo al robo que originó toda la secuencia.

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