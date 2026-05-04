Mataron de un disparo en la cabeza a un hombre en presunta venganza

Un hombre de 31 años fue asesinado al ser baleado en la cabeza por varios individuos, en una presunta venganza registrada el domingo en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales buscan a los autores del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Gustavo Brecciarolli.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió a las 23 cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona fallecida en la calle Los Talas al 4600, casi en el cruce con Franguelli, en el Barrio Parque Camet.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron el cadáver de Brecciarolli.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que había recibido un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo.

Intentan detener a los criminales





Mientas tanto, los servidores públicos de la comisaría 15ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario para apresar a los malvivientes.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Constanza Mandagaran, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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