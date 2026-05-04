Misterio: asesinaron a balazos a un hombre que había salido a comprar a la farmacia

Un hombre de 53 años fue asesinado a balazos y el cadáver apareció abandonado en un descampado, en un misterioso suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. El individuo había salido de su vivienda para efectuar compras en una farmacia del vecindario. Los pesquisas policiales buscan a los autores del crimen e intentan averiguar los motivos de lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Romero Sappini.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió días pasados cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en un terreno baldío, situado en el cruce de las avenidas General Manuel Savio y Eduardo Holmberg.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron el cuerpo sin vida del sujeto.

Heridas mortales





Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, determinaron que presentaba dos certeros impactos de arma de fuego (en el estómago y en la región intercostal izquierda) y certificaron que había sido atacado con un arma 22 largo.

Al respecto, en un comienzo se creyó que el individuo había muerto por motivos de índole natural, ya que se asegura que padecía severos problemas de salud.

Procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

Consta en el expediente que, el 28 de abril, Sappini había salido de su finca, ubicada en Boston al 3000, para llevar adelante compras en una farmacia de la zona.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se recaratuló "Homicidio", la doctora María Nuria Gutiérrez, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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