En confuso episodio, motoqueros hirieron de bala a un joven en una esquina y escaparon

Dos motoqueros hirieron a un joven de 28 años, a quien agredieron a balazos mientras se hallaba en una esquina, en un confuso suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. Los malvivientes lograron darse a la fuga y ahora son buscados por los investigadores policiales. Con respecto a los motivos de ocurrido, los pesquisas descartaron que estos marginales hayan actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este lunes, se produjo cuando la víctima estaba en el cruce de doctor Miguel Rosella y Luján.

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Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias, aparecieron en escena estos delincuentes, quienes se movilizaban armados a bordo de una motocicleta y que atacaron a disparos al muchacho, para luego escapar rápidamente y esconderse en las calles del vecindario.

Trascendió que posteriormente al damnificado lo condujeron, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Carlos Alberto Bocalandro.

Las heridas de la víctima





Médicos del centro asistencial revisaron de inmediato al paciente y certificaron que se encontraba fuera de peligro, ya que el proyectil le había atravesado el muslo izquierdo.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 11ª del distrito realizan diferentes procedimientos en ese barrio para apresar a los hampones.

Las hipótesis del suceso



Algunas versiones sostienen que los motoqueros serían dealers, pero tampoco se descartan otras hipótesis.

Por F.V.

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