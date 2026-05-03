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Domingo, 3 de mayo de 2026

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De "te fuiste en tu ley, chorrito" a "robate el cielo": así despidieron al motochorro de 16 años abatido por un policía

Familiares y amigos lo despidieron en redes sociales con imágenes del adolescente con alas de ángel y fondos celestiales que generaron controversia.

COviedo

Familiares y allegados despidieron en redes sociales a Cristian Adrián Ismael Vega, el adolescente de 16 años que murió tras un tiroteo cuando intentó robarle la moto a un comisario de la Policía Bonaerense.

El episodio tuvo lugar en San Francisco Solano, partido de Quilmes. Según la investigación, el joven actuó junto a un cómplice de 15 años para interceptar al efectivo, que se encontraba de civil y fuera de servicio.

El joven portaba una réplica de arma de fuego de fabricación casera.
El joven portaba una réplica de arma de fuego de fabricación casera.

De acuerdo con las primeras pericias, el policía respondió con su arma en un contexto de legítima defensa. Vega falleció en el lugar, mientras que el otro adolescente resultó herido en una pierna y fue detenido.

Los investigadores determinaron que el joven fallecido llevaba una réplica casera de arma de fuego. La causa fue caratulada como "robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio" y el efectivo no quedó detenido.

"Robate el cielo": polémica despedida en redes 

En redes sociales, los mensajes de despedida generaron controversia. Varias publicaciones incluyeron imágenes del adolescente con motos y armas, lo que expuso aspectos de su entorno y estilo de vida.

"Atrevido de chiquitito, volá alto Cris, te fuiste en tu ley, chorrito"; "Robate el cielo, chorrito"; "Por siempre compañero"; "Me vas a doler toda la vida", fueron algunos de los mensajes difundidos.

El descargo de su hermano en redes sociales. (Instagram)
El descargo de su hermano en redes sociales. (Instagram)

Entre las publicaciones también se destacó el mensaje de su hermano. "¿Te acordás el día que hablamos? Yo me puse a llorar porque no quería que hagas esas cosas y me dijiste ‘ya voy a cambiar, voy a empezar a trabajar, voy a traer comida'. Me re mentiste. No sabés cómo te extraño".

Las imágenes compartidas en las despedidas lo muestran en composiciones alusivas a un ángel, con fondos celestes. En varios casos, estuvieron acompañadas por canciones vinculadas al duelo.

Así graficaron al joven ladrón abatido por un policía.
Así graficaron al joven ladrón abatido por un policía.

La investigación continúa a cargo de la UFI N°2 de Quilmes y la UFI Juvenil. El menor detenido permanece bajo custodia y será trasladado a un Centro de Admisión de Menores tras recibir el alta médica.

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