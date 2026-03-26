¡VIDEO! Falso repartidor amenazó a una empleada y huyó con $100.000

Un motochorro, que utilizaba indumentaria de una conocida aplicación de repartos, asaltó el miércoles un comercio de productos de granja en el barrio 9 de Julio de Mar del Plata, donde amenazó a la empleada y escapó con la caja registradora del comercio.

De acuerdo a lo que registraron las cámaras de seguridad del propio establecimiento, el asalto fue de una velocidad asombrosa: duró menos de veinte segundos.





El motochorro ingresó al lugar manteniendo el casco colocado para no ser identificado, con vestimenta de una aplicación de repartos, una estrategia que utilizan muchos delincuentes para circular por la calle sin levantar sospechas y acercarse a sus víctimas sin que estas adviertan el peligro.

Una vez frente a la empleada, el hombre no mostró un arma de fuego de manera directa, sino que simuló tener una oculta en el bolsillo derecho de su campera para amedrentarla.

Ante la amenaza y el temor de que el agresor pudiera disparar, la joven no pudo oponer resistencia mientras el delincuente se apoderaba de la caja registradora, que en ese momento contenía una recaudación aproximada de 100 mil pesos.

Con el botín en sus manos y sin sacarse el casco en ningún momento, el delincuente salió rápidamente del comercio y se dio a la fuga.

A cien metros

La secuencia de las cámaras muestra la impunidad con la que actúan estos falsos repartidores, que aprovechan el flujo constante de trabajadores de delivery para mimetizarse en los barrios y atacar comercios de cercanía en horarios de poco movimiento.

Lo que más alarma a los comerciantes de la zona es la repetición del método. Este asalto ocurrió a tan solo cien metros de otra propiedad que fue blanco de la inseguridad la semana pasada: una panadería.

El comercio también sufrió el robo de su caja registradora bajo la misma modalidad de "falso repartidor". Los investigadores analizan ahora si se trata del mismo delincuente.

Hasta el momento no hay detenciones y la policía trabaja en el análisis de otras cámaras de vigilancia municipales y privadas para intentar trazar la ruta de escape del ladrón.















