Recapturaron a motochorro de 16 años: había baleado a un policía que se resistió a un asalto

Un motochorro de 16 años, que se había evadido de un instituto de menores en el que se hallaba alojado luego de herir de bala a un oficial de la Policía de la Ciudad, fue recapturado el lunes por las autoridades como saldo de tres allanamientos, efectuados en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el adolescente resultó apresado por los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito y en base a las directivas impartidas por el doctor Fernando Javier Sirni, quien es titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de los tribunales locales.

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Según agregaron los informantes, el malviviente había participado en un ilícito en el que resultó herido de dos balazos en la pierna izquierda, en un tiroteo, el oficial Rodrigo Esteves, de 30 años y destinado en la División Operaciones Urbanas de Contención Antidisturbios (D.O.U.C.A.D.) la Policía de la Ciudad, quien se resistió a que dos ladrones, a bordo de una moto Yamaha MT-03 negra y amarilla, le sustrajeran su motovehículo, a las 18.30 del 5 de septiembre de 2024, en el cruce de Francisco Beazley y Darragueira.

La fuga





Trascendió que el marginal se había fugado a mediados de 2025 de un instituto de Menores, situado en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

En un comienzo, a ambos implicados (el otro asaltante es un individuo de 21 años) se los había aprehendido en diferentes operativos, llevados adelante el 17 de septiembre de 2024.

Otros delitos





A su vez, los asaltantes son investigados por haber participado en ilícitos padecidos por el secretario del Juzgado de Garantías N° 4 de la zona (a quien despojaronde una motocicleta KTM 390 Adventure, con el dominio finalizado en TIS, el 8 de septiembre de 2024, en el kilómetro 17,500 del Camino Buen Ayre) y por Víctor Rodrigo Formichelli, sargento de la Gendarmería Nacional Argentina (quien fue baleado en una pierna en la esquina de Doctor Délfor Díaz e Isabel del Maestro, el 11 de septiembre de 2024).

Intervino en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Homicidio en grado de tentativa y tentativa de robo", el magistrado Mariano José Grammático Mazzari, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

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