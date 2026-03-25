Motochorros asaltaron a una pareja de jubilados: uno de los ladrones se tiró al Riachuelo para escapar de la Policía

Dos motochorros atacaron a una pareja de jubilados en el barrio porteño de Villa Lugano. Uno de ellos se tiró al Riachuelo para escapar de la policía pero fue detenido luego de horas de búsqueda.

Las víctimas fueron sorprendidas por los delincuentes en moto mientras aguardaban dentro de su auto, en un semáforo en la calle Nazarre al 5300.

Los asaltantes rompieron el vidrio del vehículo y arrebataron una bolsa y trataron de escapar, pero fueron perseguidos por los efectivos policiales, alertados por un llamado al 911.

Gracias a la descripción del testigo, los funcionarios policiales llevaron a cabo una rápida persecución para atrapar a los autores del robo.

El operativo culminó en la intersección de 27 de Febrero y Cámpora, donde los uniformados lograron reducir a uno de los asaltantes, mientras que su cómplice, en un intento desesperado por eludir la captura, se arrojó al Río Matanza-Riachuelo a la altura de Villa Soldati.

La maniobra desencadenó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron Bomberos y un helicóptero de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, el arresto no fue fácil, por el insólito intento de fuga del ladrón.

Tras tres horas de rastrillaje, el prófugo fue hallado oculto entre los pastizales de la ribera y debió ser extraído del agua por varios efectivos.

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría 7B de la Ciudad, donde serán indagados en las próximas horas.

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