Entraron a robar en una funeraria y escaparon con una ambulancia en donde presuntamente había un cadáver

Un grupo de delincuentes cometió un insólito robo dentro de una funeraria, en la zona sur del Gran Buenos Aires, de donde habrían sustrajeron una ambulancia que tenía una persona fallecida en su interior.

El episodio fue relatado a los medios locales por Daniel Flammini, responsable de la casa velatoria, quien aseguró que todo ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada del lunes, cuando una ambulancia contratada por la empresa trasladaba a una persona fallecida hacia la casa velatoria, donde horas más tarde se realizaría el servicio.

De acuerdo con su testimonio, el conductor y su acompañante descendieron por unos instantes para abrir el portón del lugar e ingresar el ataúd a la sala. En ese momento, delincuentes aprovecharon la situación, subieron al vehículo y escaparon con la ambulancia.

El hecho generó sorpresa y desconcierto entre los trabajadores del sepelio, que de inmediato dieron aviso al propietario de la funeraria. Mientras comenzaban a reunir la documentación necesaria para radicar la denuncia, la situación tuvo un giro inesperado.

Apenas unos 20 minutos después del robo, la ambulancia fue hallada abandonada a pocas cuadras del lugar. Debido a la rápida aparición del vehículo y a que no presentaba daños, finalmente no se llegó a realizar una denuncia formal.

Además, confirmó que al recuperar la ambulancia el cuerpo del fallecido seguía dentro del ataúd y no había sido alterado. "El cuerpo estaba bien", aseguró.

La versión de la municipalidad local

Según informó 0221.com.ar, desde la Secretaría de Seguridad municipal señalaron que no había ningún cadáver dentro del vehículo robado. Sin embargo, esto fue desmentido por Flammini, que aclaró que el rodado era una ambulancia y que efectivamente transportaba un cuerpo.

Flammini no solo sostuvo lo que pasó, si no que también desmintió algunas versiones que circularon en redes sociales y entre vecinos, en las que se hablaba de una supuesta broma entre empleados o de conflictos internos. El empresario descartó esas hipótesis y las calificó como un "delirio".

Además, pidió tratar lo sucedido con sensibilidad y respeto, ya que detrás del episodio hay una familia atravesando un momento de duelo. "No solamente robaron una camioneta, esto también afecta a quienes están atravesando el dolor por la muerte de un familiar", concluyó.

