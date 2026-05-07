Manejaba un camión con acoplado alcoholizado por la Ruta 2 y usó esta insólita excusa

Un camionero de 49 años fue detenido en la Ruta 2 con 0,65 gramos de alcohol en sangre y, al conocer el resultado, intentó atribuirlo a "una empanadita" que le había ofrecido su mamá.

El hecho ocurrió en el kilómetro 58 de la Ruta 2, a la altura de Ángel Etcheverry, durante un operativo de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense.

El conductor, oriundo de Ezeiza, manejaba un camión con acoplado, y su licencia fue retenida tras conocerse el resultado del test de alcoholemia.

Al soplar la pipeta, el hombre estaba "por demás alegre" según registró la body cam del personal. La agente le recordó que en provincia de Buenos Aires el límite para conductores profesionales es cero.

"Esto es un poquito más que una empanadita"

Cuando llegó el resultado, el camionero explicó que había pasado por su casa a buscar el camión y su madre le ofreció una empanada. "Bueno, le dije", relató.

La agente lo interrumpió: "¿Acompañada con un vinito o una cervecita?". El hombre concedió: "No, un vasito".

"Esto es un poquito más que una empanadita", respondió la funcionaria antes de iniciar el procedimiento.

Los agentes retuvieron la licencia de conducir y labraron el acta de infracción. El video, difundido por el propio Ministerio de Transporte en redes sociales, se viralizó de inmediato.

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