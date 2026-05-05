Detuvieron a una mujer que filmó a su bebé con un revólver en la mano: "Sacala, mostrá pa' los giles"

Una mujer de 24 años quedó detenida después de que se difundiera en redes un video en donde se ve a su bebé con un revólver en la mano, manipulándolo como si fuera de juguete.



El caso sucedió en La Plata y las imágenes fueron grabadas por la propia madre, quien subió el video a Instagram y encendió las alarmas. "¿Para quién es esa, pa' los giles?", se la escucha decir en la filmación.

La escena, grabada en una casa de la zona de 116 entre 515 y 516, de la localidad de Ringuelet, terminó con un operativo policial, tres detenidos y el secuestro de armas y drogas.

Todo comenzó el 24 de abril, cuando un usuario compartió el video que había filmado la acusada, Brisa Rodríguez, más conocida en el barrio como La Tumba por sus antecedentes penales, donde se ve al bebé sentado en una sillita para comer, jugando con un arma de fuego.

La criatura, manipulando el arma de fuego.

"¿Qué tenés ahí? La está acomodando. ¡Sacala, sacala! ¡Esoooo! ¿Para quién es esa, pa' los giles? A ver, mostrá qué tenés ahí", se le escucha decir a la mujer mientras estaba con el nene. La difusión del video llevó a que la policía iniciara una investigación de oficio.

La causa recayó en la UFI N.° 17 de La Plata, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, quien ordenó un allanamiento en la casa de la madre. Los policías de la Comisaría 2.ª montaron un operativo y detuvieron a la mujer y a otros dos integrantes de la familia que estaban en el lugar en ese momento.

Los otros dos detenidos en el operativo, además de la madre del bebé.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver negro sin marca ni número de serie (con tres municiones colocadas), una munición calibre 32, una réplica de revólver gris, 297 gramos de marihuana y 2,5 gramos de cocaína que estaban distribuidos en nueve envoltorios.



Los revólveres secuestrados en el operativo de la Policía Bonaerense.

También se secuestró marihuana.

La causa quedó caratulada como "Averiguación de ilícito". Además, se labraron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de drogas. También se dio intervención al Servicio de Niñez y Adolescencia de La Plata, que mantendrá una entrevista con la mamá del nene para evaluar la situación familiar.