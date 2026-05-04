Asesinaron a fierrazos en la cabeza a un hombre y por el crimen apresaron a un sospechoso

Un hombre fue asesinado al ser agredido a fierrazos en la cabeza y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a un individuo, de 37 años. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Segundo Nicanor Gallardo.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió días pasados cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona muerta frente a una biblioteca, situada en el cruce de Belgrano y 25 de Mayo.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron el cadáver de Gallardo.

Heridas de gravedad





En un comienzo, el expediente se caratuló "Averiguación de causales de muerte" y entonces los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba múltiples fracturas tanto en la región del cráneo como en el rostro.

Basándose en las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en dicho vecindario, las autoridades certificaron que la víctima había sido atacada a fierrazos por un individuo durante un altercado.

Procedimiento





Gracias a los datos aportados al sumario, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito, con el apoyo de los miembros de la Unidad de Policía de Prevención Local (U.P.P.L.), realizaron un procedimiento en las cercanías de la esquina de Ayacucho y Los Andes, oportunidad en la que consiguieron apresar al autor de la mortal agresión.

De manera preventiva, la causa penal se recaratuló "Homicidio".

Por F.V.

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