Atraparon a un hombre acusado de haber violado a su hija durante 7 años

Un hombre que había sido denunciado por violar a su hija durante siete años fue detenido por los pesquisas policiales al ser sorprendido mientras se desplazaba a bordo de un camión. El aberrante suceso se registró en Corrientes y el operativo se efectuó en el oeste de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 48 años, resultó apresado luego de ser interceptado en momentos en los que circulaba en un camión Fiat Iveco, con el dominio finalizado en SH, desde la localidad de Junín y con destino a la Capital Federal.

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Según agregaron los informantes, el procedimiento se realizó cuando los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Carmen de Areco interceptaron la marcha del vehículo en el cruce de la Ruta Nacional 7 y la ruta provincial 14.

Trascendió que el expediente se abrió el 2 de diciembre de 2025 y luego de una denuncia que había sido radicada por la víctima, quien en la actualidad es una joven de 22 años.

En dicho sentido, la muchacha sostuvo que, en 2018, conoció a su padre biológico y que, a partir de aquel momento, comenzó a compartir tiempo con el sujeto, quien hasta 2025 la sometió sexualmente en reiteradas oportunidades.

Lo que asegura el sumario





A raíz de los diversos datos aportados al sumario, la jueza Grisel Paola Ruíz Díaz Massi, de los tribunales de la provincia mesopotámica, dispuso la aprehensión del hombre el 10 de diciembre de 2025, comprobándose entonces que este sospechoso se había fugado de Corrientes hacia suelo bonaerense.

Miembros de la División Capturas de la Policía de Investigaciones de Corrientes y el doctor Patricio Guillermo Arrieta, quien es titular del Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de Mercedes, colaboraron en las diligencias.

Preventivamente la causa penal se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado".

Por F.V.

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