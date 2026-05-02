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Sábado, 2 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
HOMICIDA

Se entregó un hombre buscado por asesinar a un vecino en una pelea barrial

El caso había ocurrido en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la víctima era una persona de 54 años.

Fernando Vázquez

Un hombre, 51 años y que era buscado por asesinar a balazos a un vecino en una pelea barrial, resolvió entregarse detenido ante las autoridades. El suceso se había registrado en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que al individuo se lo requería por la muerte de Cristian Fabián Almirón, de 54 años.

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Según agregaron los informantes, el sujeto decidió hacerse presente en la comisaría 2ª del distrito.

De acuerdo a los trascendidos, el hecho se produjo el 25 de abril en la calle Diego de Carvajal al 100, entre Calafate y Maestra María Rodríguez, cuando se originó una disputa entre el damnificado y el agresor.

Tres disparos

Este altercado finalizó en tragedia, ya que el atacante, mediante la utilización de una pistola nueve milímetros, le efectuó tres disparos a Almirón, provocándole la muerte.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el occiso y lograron determinar que los proyectiles habían afectado la arteria femoral.

Allanamiento

En base a las pruebas aportadas al expediente, los servidores públicos de la seccional 1ª realizaron un allanamiento en la finca habitada por el asesino, situada en el cruce de Cañada de Juan Ruíz y Martín de Alzaga, donde aprehendieron a la esposa del sospechoso, de 46 años, e incautaron un Fiat Cronos blanco, un Peugeot 307 y tres aparatos de telefonía celular. 

Intervinieron en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Matías Javier Rappazzo, fiscal de la Unidad Funcional N° 7, y el magistrado Gustavo Gabriel Robles, titular del Juzgado de Garantías N° 3, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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