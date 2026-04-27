Asesinaron a un hombre en una pelea barrial y por el crimen apresaron a tres sospechosos

Un hombre de 31 años fue asesinado al ser agredido a balazos en una pelea barrial y, por el hecho, los pesquisas policiales detuvieron a tres de los atacantes, comprobándose que uno de los apresados gozaba de arresto domiciliario y que tenía colocada una pulsera de monitoreo. El crimen se registró el fin de semana en el norte de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades procuran averiguar el paradero de otros cinco implicados.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Daniel Alberto Cano.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el sábado en Güiraldes al 1400, entre Francisco Mazzei y Trincavelli, en el Barrio Hernández.

Trascendió que Cano resultó herido de bala y que debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos San José, donde finalmente, a las 16.15 de ese día, perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba dos certeros impactos de arma de fuego en región inguinal derecha, certificándose que los proyectiles le habían afectado la arteria femoral.

Se realizaron allanamientos





En base a los datos aportados al expediente y con las directivas impartidas por el doctor Fernando D'Elío, fiscal de la Unidad Funcional N° 7 del distrito, los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de Pergamino realizaron ocho allanamientos en el mencionado vecindario y capturaron por este episodio a tres individuos, de 34, 23 y 18 años.

Consta en el sumario que el menor de los sujetos aprehendidos había sido beneficiado con arresto domiciliario y que sus movimientos eran vigilados mediante una pulsera electrónica.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado", el Juzgado de Garantías N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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