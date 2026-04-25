Impactantes detalles de la detención del pibe que degolló a su abuela: creen que le robó dinero para comprar drogas

Se conocieron impactantes detalles de la detención el viernes de un pibe, de 17 años, quien está sospechado de asesinar a su abuela, de 75, a la que agredió a golpes y degolló, presuntamente con la idea de robarle dinero para comprar drogas. El suceso, que alcanzó gran trascendencia, se registró en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el menor figura sindicado de haber sido el autor de la muerte de Carmen Fernina Bogarín.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, con el apoyo de la Estación de Policía de Seguridad del distrito, quienes apresaron al adolescente como saldo de un allanamiento realizado en una finca, situada en calle San Juan al 1600, entre La Lata y Pavón, en el Barrio Marín.

Trascendió que, en un comienzo, la causa fue tramitada por el fiscal Juan Manuel Esperante, pero después la misma pasó a manos de Gustavo Alberto Ancurio, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1.

El hallazgo del cadáver

Bogarín, tal lo publicado en su momento, apareció fallecida el 10 de marzo en su vivienda, ubicada en Alem al 400. La mujer fue hallada muerta boca arriba, en la cocina del domicilio y los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, lograron determinar que presentaba un corte en el cuello (que le había dañado las arterias) y varios golpes en la frente, certificándose que había perdido la vida al menos 12 horas antes de ser encontrada por los uniformados.

A la mujer la habían visto por última vez a las 19 del 9 de marzo, al regresar sola al inmueble; mientras que un hijo de la septuagenaria les narró a los funcionarios que de la casa de su madre habían sustraído una notebook y una pequeña billetera negra, que la víctima utilizaba para guardar algo de dinero y sus documentos.

Además los investigadores comprobaron que las aberturas de la vivienda no habían sido forzadas.

Cámara de vigilancia

Al analizar las imágenes captadas por la cámara de vigilancia de un comercio instalado a escasos metros de la casa de la víctima, se observó que este sospechoso estuvo en las proximidades del lugar entre las 19.20 y las 20 del 9 de marzo.

En las actuaciones consta que al pibe implicado en el asesinato se le detectaron diversas lesiones en la espalda, en el tórax y también en el rostro, que eran compatibles con acciones defensivas, que habrían sido ejercidas por su abuela; y, luego de requisar el techo de su domicilio, se procedió a incautar un pantalón y ropa interior.

Preventivamente, la causa penal se mantiene caratulada "Homicidio", a cargo de la magistrada Bárbara Halecka, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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