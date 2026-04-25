Atraparon a un hombre que asesinó a un joven de un balazo: investigan si habría disparado de manera accidental

Un hombre, de 21 años, fue detenido el viernes por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber asesinado a un joven, a quien le disparó un balazo mientras presuntamente manipulaba una pistola de manera imprudente. El suceso, que en su momento había sido publicado en exclusiva por cronica.com.ar, se registró el miércoles en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo se lo buscaba por la muerte de Javier Alejandro De Jesús, de 19 años.

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Según agregaron los informantes, al sujeto lo apresaron como saldo de un procedimiento realizado en una finca, situada en la calle José Casacuberta al 4200, casi en el cruce con Eva Duarte de Perón.

Trascendió que las mencionadas diligencias fueron llevadas adelante por los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional Descentralizada N° 19 de los tribunales de dicha jurisdicción.

De acuerdo a lo publicado, el hecho se produjo en una finca, situada en Juan Díaz de Solís al 4000, en la esquina con Mateo Bootz, en las cercanías del barrio Las Acacias.

Herido de bala

En dichas circunstancias, el muchacho se hallaba en la vivienda junto a dos individuos, de 21 años y uno de estos sujetos había llevado a la casa una pistola, que aparentemente manejaba en forma imprudente, oportunidad en la que hirió de bala a la víctima.

Minutos más tarde, al joven lo condujeron, de urgencia, al Hospital de Emergencias Médicas Domingo Angio (especializado en Traumatología), pero se asegura que perdió la vida antes de ser ingresado al mencionado centro asistencial.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Se realizó un allanamiento

Miembros de la comisaría 1ª y de la SubDDI del distrito desarrollaron un allanamiento, en un inmueble ubicado en Bramante al 3800, en la intersección con Marcos Paz, donde el sospechoso habitualmente se alojaba.

Al requisar el domicilio, los efectivos policiales consiguieron incautar, escondidos detrás de un árbol, el documento de identidad del sujeto y además una pistola Bersa Thunder Ultra Pro calibre nueve milímetros, con la numeración limada.

Hasta el momento, la causa penal se mantiene preventivamente caratulada "Homicidio".

Por F.V.

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