Asesinaron a joven de un balazo dentro de una casa durante un confuso suceso

Un joven, de 19 años, fue asesinado por un individuo, quien lo baleó presuntamente de manera accidental y cuando manipulaba una pistola, en un confuso suceso registrado el jueves en una vivienda, en el noroeste del conurbano bonaerense. El autor del disparo se dio a la fuga y es buscado por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima de lo acontecido fue identificada, en forma oficial, como Javier Alejandro De Jesús.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en una finca, situada en Juan Díaz de Solís al 4000, casi en el cruce con Mateo Bootz, en las cercanías del barrio Las Acacias.

Trascendió que, en dichas circunstancias, el muchacho se hallaba en la vivienda junto a dos individuos, de 21 años y que uno de estos sujetos había llevado a la casa una pistola, que aparentemente manejaba en forma imprudente, oportunidad en la que hirió de bala a la víctima.

Minutos más tarde, al joven lo condujeron, de urgencia, al Hospital de Emergencias Médicas Domingo Angio (especializado en Traumatología), pero se asegura que perdió la vida antes de ser ingresado al mencionado centro asistencial.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Allanamiento

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 1ª y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito llevaron adelante un allanamiento, en un inmueble ubicado en Bramante al 3800, en la esquina con Marcos Paz, donde el sospechoso habitualmente se alojaba.

Al requisar el domicilio, los efectivos policiales consiguieron incautar, escondidos detrás de un árbol, el documento de identidad del sujeto y además una pistola Bersa Thunder Ultra Pro calibre nueve milímetros, con la numeración limada.

Procedimientos

Como consecuencia de lo ocurrido, las autoridades realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar al prófugo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional Descentralizada N° 19 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.