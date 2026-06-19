Jugaba a la play con amigos y vecinos lo atacaron a cuchilladas

Un joven fue herido gravemente al ser agredido a cuchilladas en una pelea vecinal tras jugar a la play con amigos, en un suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. Uno de los atacantes fue detenido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como Lautaro Nazareno Maso de 26 años.

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Según precisaron los informantes, el hecho se produjo el 12 de junio cuando el muchacho jugaba a la play en su vivienda con amigos, oportunidad en la que varios sujetos pretendieron ingresar a la propiedad tras forzar la puerta de acceso a patadas. En dichas circunstancias se originó una disputa en la que Maso resultó herido de arma blanca.

Allanamiento

De acuerdo a lo que figura en el expediente, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona realizaron un allanamiento en una casa ubicada en Nazca al 1300, casi en el cruce de Paso de Uspallata, donde apresaron a un sospechoso, de 28 años.

Como saldo de una requisa efectuada en el mencionado inmueble, los uniformados consiguieron incautar un cuchillo, un chaleco inflable con presuntas manchas de sangre y un aparato de telefonía celular.

Intervienen en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en grado de tentativa", la fiscal de la Unidad Funcional N° 19, Mirna Paula Sánchez, y el magistrado Carlos Mariano González, titular del Juzgado de Garantías N° 2, ambos pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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