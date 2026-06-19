Asesinaron a un hombre a cuchilladas: detuvieron a su esposa e investigan si se defendió de una agresión

Un hombre fue asesinado al ser agredido a cuchilladas y, por el crimen, fue detenida su esposa. Los investigadores buscan determinar si la mujer actuó en legítima defensa.

El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Freddy Alejandro Acosta de 31 años.

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Según precisaron los informantes, el hecho se produjo en una vivienda situada en el cruce de Blanco Encalada y Brasil, en la zona denominada villa Numancia, cuando se habría originado una disputa entre el individuo y su pareja, de 25 años. El altercado finalizó en tragedia porque la joven se apoderó de un cuchillo y atacó al sujeto, provocándole el deceso.

Minutos más tarde, los servidores públicos del Comando Patrulla (CP) y de la comisaría local apresaron a la sospechosa, que tenía manchas de sangre en el cuerpo.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver y lograron determinar que presentaba una certera herida de arma blanca en la región torácica. También incautaron el cuchillo utilizado en el asesinato.

La hipótesis

Hasta el momento, se cree que la joven se habría defendido de una presunta agresión de su marido y que habría actuado en defensa propia.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción, Alvaro Garganta.

Por F.V.

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