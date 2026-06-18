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Jueves, 18 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ENFRENTAMIENTO

Policía mató a balazos a delincuente que intentó robarle la moto

Ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Un asaltante logró darse a la fuga.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos a uno de los dos motochorros que intentaron robarle la motocicleta en la que movilizaba junto a su novio, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. 

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados pero que se conoció este jueves, se produjo cuando la mujer y su pareja circulaban a bordo de una moto.

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Según agregaron los informantes, en el cruce de Ciudad de la Paz y la ruta provincial 23, aparecieron en escena dos ladrones armados, que viajaban en un rodado de similares características.

Enfrentamiento

Trascendió que los malvivientes pretendieron asaltar a las víctimas pero en ese momento la mujer, quien se hallaba franco de servicio y vestida de civil, resolvió ofrecer resistencia y, luego de extraer su pistola reglamentaria nueve milímetros, se enfrentó a disparos con los sujetos, oportunidad en la que abatió a uno de los atacantes.

Con rapidez, el otro delincuente huyó, presuntamente ileso. Al fallecido se lo identificó como un joven, de 17 años. 

Peritos de la Policía Federal Argentina, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, lograron determinar que el cadáver presentaba un certero impacto de arma de fuego en la axila derecha.

Se realizan procedimientos

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría octava del distrito y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar al individuo que alcanzó a escapar.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser perpetrado en poblado y en banda en grado de tentativa y homicidio", la fiscal de la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de la jurisdicción, María Verónica Pittella, quien consideró que la mujer policía obró en legítima defensa.

Por F.V.

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