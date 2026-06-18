Robo y persecución: policía baleó a un motochorro de 16 años

Un motochorro fue herido de bala por una policía como saldo de una persecución mientras intentaba escapar en una motocicleta robada. El suceso se registró el miércoles en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Otros dos sospechosos lograron darse a la fuga.

Voceros judiciales revelaron que el hecho comenzó en el cruce de avenida 44 y calle 143, cuando integrantes del Comando Patrulla empezaron a seguir a los tres individuos, que se movilizaban en una moto Royal Enfield Classic, de 350cc.

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Según indicaron los informantes, los sujetos efectuaron disparos contra los efectivos y, por este motivo, la policía repelió esa agresión. En la esquina de avenida 44 y 161, los motochorros perdieron el control y cayeron al pavimento, lo que originó que uno fuera detenido.

Minutos más tarde, el ladrón, de 16 años y con antecedentes delictivos por asaltos, fue trasladado al Hospital Doctor Alejandro Korn, donde médicos certificaron que presentaba una herida de arma de fuego en la pierna izquierda.

Incautaron un revólver

En tanto, en avenida 44, entre 144 y 145, los investigadores de la comisaría local consiguieron incautar un revólver 32 largo utilizado por los sujetos y establecieron que la moto le había sido sustraída el martes a un hombre por dos delincuentes armados.

Interviene en la causa penal Ana María Rubio, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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