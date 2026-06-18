Detuvieron a un acusado de asesinar a un hombre en pelea de tránsito

Un prófugo acusado del asesinato a balazos de un hombre, como saldo de una pelea de tránsito, fue detenido en las últimas horas por personal de la Policía Federal Argentina. El suceso había ocurrido en 2023 en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 33 años y apodado "Barchy", resultó apresado por los servidores públicos de la División Homicidios de la fuerza de seguridad, quienes lo interceptaron en el cruce de Dardo Rocha y San Roque, en uno de los accesos al Barrio Ejército de los Andes, tradicionalmente conocido como "Fuerte Apache".

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Según precisaron los informantes, el procedimiento había sido dispuesto por Ignacio Manuel Correa, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 de los tribunales de la jurisdicción.

El detenido contaba con antecedentes por robar vehículos y, por tal motivo, había sido allanado en 2021.

Cómo fue el crimen

Consta en el expediente que el hecho se produjo en mayo de 2023 cuando el agresor atacó a disparos al hombre, quien se hallaba en la vereda de su vivienda y le había recriminado debido a que circulaba a elevada velocidad con su vehículo mientras varios niños jugaban en las calles del vecindario.

Algunos habitantes del barrio auxiliaron a la víctima y la llevaron de urgencia, al Hospital Profesor Doctor Ramón Carrillo, donde falleció, luego de recibir un certero impacto de arma de fuego en la región de la espalda.

La causa penal se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Por F.V.

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