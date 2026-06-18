Condenaron a perpetua a dos delincuentes que asesinaron a electricista en un asalto

Dos delincuentes fueron condenados por la Justicia a prisión perpetua por el asesinato de un electricista, quien murió al ser baleado frente a su hijo porque se resistió al robo de tres mil dólares que el hombre pensaba utilizar para pagar una moto, cuya compra había sido acordada en las redes sociales. El crimen se registró en 2024 en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que los condenados, Ramiro Viveros, de 22 años, y Michele Suárez, de 21, recibieron la sentencia por el homicidio de Adrián Pablo Carrea.

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Según agregaron los informantes, el fallo estuvo a cargo de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (T.O.C.) N° 1 del distrito, quienes a su vez resolvieron absolver por este crimen a Ángel Tello.

Cómo fue el crimen

El asesinato ocurrió en enero de 2024 cuando Carrea, de 55 años, y su hijo arribaron, con el dinero, al cruce de Martín Fierro y Sevilla, para adquirir un motovehículo Honda Tornado.

Consta en el expediente que, en dichas circunstancias, aparecieron en escena tres delincuentes, quienes pretendieron apoderarse de los billetes. Por este motivo, Carrea, quien además era almacenero, resolvió ofrecer resistencia, lo que originó que los sujetos lo agredieran a disparos.

Al hombre se lo condujo, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, donde falleció luego de ser operado por los médicos, ya que había sido alcanzado por impactos de arma de fuego en la pierna derecha y en la región torácica.

Por F.V.

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