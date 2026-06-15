Estaba prófugo por homicidio en Chile y lo detuvieron por robar celulares en CABA

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a un ciudadano chileno de 23 años sobre quien pesaba un alerta roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por homicidio calificado.

El procedimiento ocurrió en el barrio de Constitución, en el marco de una investigación vinculada al robo de celulares. Durante el operativo, se secuestró dinero en efectivo, un vehículo particular y nueve teléfonos celulares de alta gama, los cuales poseían denuncias por robo.

Las pruebas incautadas por la Policía de la Ciudad.

El dispositivo de seguridad se llevó a cabo pasadas las 23.30 del último jueves en el cruce de la avenida Juan de Garay y la calle San José. La intervención se enmarcó dentro del programa Saturación Barrio de Constitución, coordinado por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Agentes de la División de Intervenciones Rápidas (DIR) divisaron un automóvil Volkswagen Gol Trend de color blanco que era conducido por un ciudadano de nacionalidad peruana en el momento en que se dispuso la orden de detención para la verificación de los datos de los ocupantes.

Ante la indicación de los efectivos policiales, las personas que viajaban en el interior del automóvil intentaron evadir el puesto de control, lo que desencadenó una persecución que finalizó a las pocas cuadras.

Al detenerse, cuatro de los sospechosos descendieron del vehículo para intentar fugarse a pie. En el transcurso, los sospechosos arrojaron a la calle varios teléfonos celulares para desprenderse de los elementos de prueba.

Finalmente, la Policía logró reducir a los cinco ocupantes del automóvil. Entre los detenidos, se encontraban cuatro personas de nacionalidad chilena -de 23, 26, 19 y 28 años- y el conductor de nacionalidad peruana, de 25 años.

Una investigación de antecedentes reveló que el peruano contaba con antecedentes penales por tenencia de estupefacientes.

Al revisar el baúl del vehículo, los peritos incautaron nueve teléfonos y dinero en efectivo.

En tanto, los agentes detectaron que el sospechoso de 23 años, cuyas iniciales corresponden a Hernán C., aportó datos de identificación falsos para evitar revelar su situación ante Interpol.

El pedido de captura internacional se debe a una causa por homicidio calificado bajo los agravantes de premeditación y alevosía.

Los registros de la Dirección Nacional de Migraciones indicaron que el imputado posee cuatro ingresos a la Argentina. La última constancia de ingreso data del 12 de julio de 2025, efectuada a través del paso Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza.