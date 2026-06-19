Apresaron a ex convicto que se dedicaba a perpetrar secuestros extorsivos
El procedimiento se realizó en la zona sur del Gran Buenos Aires. EXCLUSIVO.
Un ex convicto acusado de perpetrar secuestros extorsivos fue detenido por efectivos policiales en el sur del conurbano bonaerense.
Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 48 años, resultó apresado tras ser interceptado mientras se hallaba a escasos metros de un boliche, situado en avenida Hipólito Yrigoyen al 16.600 y en momentos en los que estaba a bordo de un Audi negro.
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Según indicaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona y con el apoyo de los integrantes de distintas comisarías, en base a los datos aportados por funcionarios de la Fiscalía Federal N° 1.
Trascendió que al sospechoso, que había estado alojado en la Unidad Penitenciaria N° 32, le incautaron un barbijo azul, un abrigo rojo y un iPhone 13.
Allanamientos
Posteriormente los efectivos realizaron allanamientos en dos fincas situadas en San Carlos al 100, y en el country Los Mirasoles, en Tierra del Fuego al 700 (donde se decomisó un gorro verde y blanco).
Consta en el expediente que las diligencias investigativas comenzaron a raíz de un ilícito que se produjo el 5 de junio, cuando un bachero, de 23 años y que trabaja en un local gastronómico, en el barrio porteño de Palermo, descendió de un colectivo de la línea 160 en el sur del Gran Buenos Aires y dos delincuentes, que se movilizaban en un Audi negro, lo redujeron, privándolo de la libertad.
Los malvivientes obligaron al joven a desbloquear su aparato de telefonía celular y entonces lo utilizaron para llamar su tía, exigiéndole la entrega de 2.000.000 de pesos para su liberación; además de forzar a la mujer a efectuar la transferencia de dinero.
Las autoridades certificaron que los delincuentes llevaron adelante una carga de combustible y una compra de cigarrillos en dos estaciones de servicio, y que pagaron las operaciones mediante una billetera virtual asociada al teléfono de la víctima. Finalmente los sujetos abandonaron al rehén ileso, en las cercanías del cruce de avenida Olimpo y San Juan de Ingeniero Budge.
Asimismo los policías establecieron que los implicados habían tratado de raptar a dos mujeres, de 54 y de 19 años, el 14 de junio.
Por F.V.
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