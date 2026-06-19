Apresaron a ex convicto que se dedicaba a perpetrar secuestros extorsivos

Un ex convicto acusado de perpetrar secuestros extorsivos fue detenido por efectivos policiales en el sur del conurbano bonaerense.



Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 48 años, resultó apresado tras ser interceptado mientras se hallaba a escasos metros de un boliche, situado en avenida Hipólito Yrigoyen al 16.600 y en momentos en los que estaba a bordo de un Audi negro.

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Según indicaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona y con el apoyo de los integrantes de distintas comisarías, en base a los datos aportados por funcionarios de la Fiscalía Federal N° 1.

Trascendió que al sospechoso, que había estado alojado en la Unidad Penitenciaria N° 32, le incautaron un barbijo azul, un abrigo rojo y un iPhone 13.

Allanamientos

Posteriormente los efectivos realizaron allanamientos en dos fincas situadas en San Carlos al 100, y en el country Los Mirasoles, en Tierra del Fuego al 700 (donde se decomisó un gorro verde y blanco).

Consta en el expediente que las diligencias investigativas comenzaron a raíz de un ilícito que se produjo el 5 de junio, cuando un bachero, de 23 años y que trabaja en un local gastronómico, en el barrio porteño de Palermo, descendió de un colectivo de la línea 160 en el sur del Gran Buenos Aires y dos delincuentes, que se movilizaban en un Audi negro, lo redujeron, privándolo de la libertad.

Los malvivientes obligaron al joven a desbloquear su aparato de telefonía celular y entonces lo utilizaron para llamar su tía, exigiéndole la entrega de 2.000.000 de pesos para su liberación; además de forzar a la mujer a efectuar la transferencia de dinero.

Las autoridades certificaron que los delincuentes llevaron adelante una carga de combustible y una compra de cigarrillos en dos estaciones de servicio, y que pagaron las operaciones mediante una billetera virtual asociada al teléfono de la víctima. Finalmente los sujetos abandonaron al rehén ileso, en las cercanías del cruce de avenida Olimpo y San Juan de Ingeniero Budge.

Asimismo los policías establecieron que los implicados habían tratado de raptar a dos mujeres, de 54 y de 19 años, el 14 de junio.

Por F.V.

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