Detuvieron a un hombre que intentó secuestrar a cuatro mujeres en diferentes oportunidades

Una noche de extrema tensión vivieron cuatro mujeres en dos localidades bonaerenses, en donde un sujeto fue detenido sospechoso de intentar secuestrarlas en episodios diferentes.

Fuentes policiales indicaron que los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, cuando el sujeto detenido iba a bordo de un Audi color negro, que fue señalado por las víctimas.

El primer hecho ocurrió cerca de las 2 del domingo sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, en Longchamps, en donde la víctima, identificada como Cecilia, caminaba junto con una amiga rumbo a un bar cuando observaron que un Audi negro se detenía unos metros más adelante, justo en la esquina.

Según las imágenes de una cámara de seguridad privada, el conductor descendió del vehículo, abrió el baúl y esperó a que ambas pasaran por el lugar y dentro del auto permanecía otro sujeto.

El dramático testimonio de una víctima

"Vimos pasar el auto, frenó en la esquina y descendió el conductor. Abrió el baúl y, la verdad, es que no nos llamó la atención. Cuando pasamos por al lado se me tiró encima de manera muy violenta, me empezó a insultar, me tomó con las dos manos del pelo y me empezó a gritar ‘ahora vas a ver hija de p...'. Me quería llevar hacia el auto pero yo hacía fuerza y no cedía. Me pidió el celular y la plata, mientras seguía forcejeando", recordó la joven.

Cecilia agregó que su amiga intentó ayudarla durante el ataque. "Mi amiga se acercó y él atinó a querer agarrarla, fue cuando ella salió corriendo pidiendo ayuda", señaló. El agresor continuó golpeándola mientras intentaba reducirla. "Cuando caí contra la persiana me empezó a pegar y con el último golpe me dejó aturdida, pero saqué fuerzas y logré zafarme", contó.

El sospechoso Audio negro que intentó secuestrar a las mujeres (Captura de video).

Tras escapar, las mujeres corrieron varias cuadras, pero fueron perseguidas por los sospechosos a bordo del rodado: "Nos siguió en contramano durante tres cuadras". Finalmente, las jóvenes se refugiaron en un negocio donde había personas que las ayudaron, y el vehículo se alejó. "Cuando llegamos al kiosco nos dejó de seguir", indicó.

Respecto al acompañante que se quedó dentro del auto, Cecilia aseguró: "estoy 95% segura de que es el mismo" hombre vinculado a otros dos intentos de secuestro denunciados en la misma noche.

Otros episodios en Ezeiza





La investigación tomó mayor relevancia cuando un hombre encapuchado intentó secuestrar a otras dos mujeres en un radio de pocas cuadras cercano a la autopista Ezeiza-Cañuelas.

Uno de los casos más resonantes fue el de Berenice, una joven de 19 años que esperaba el colectivo para ir a trabajar en la intersección de Dorrego y Pedro Pravaz. Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre vestido con un sobretodo beige, buzo con capucha y pantalón oscuro se acercó a la parada.

Denuncia en las redes





"El día de hoy a la madrugada yendo a trabajar quisieron meterme adentro de un auto mientras esperaba el colectivo en Dorrego y Pravaz. Gracias a Dios pude zafarme y conseguir ayuda rápido", expresó la joven en las redes.

Ante los gritos, otro sujeto se detuvo en la esquina para ver qué sucedía y fue cuando el hombre desistió de su intento de secuestro. Luego, Berenice informó que minutos antes y a dos cuadras de distancia de donde ella fue atacada, el mismo sospechoso intentó secuestrar a otra mujer. Al igual que en los otros casos, la víctima se resistió, forcejeó con el agresor y escapó antes de ser subida al auto.

A partir de las denuncias, el fiscal Sergio Mola, de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, impulsó una investigación que permitió detener al principal sospechoso e incautar el vehículo presuntamente utilizado en los ataques y la Justicia busca determinar si existe una conexión directa entre los hechos ocurridos en Ezeiza y el intento denunciado en Longchamps.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



