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Martes, 28 de abril de 2026

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CRIMEN

Asesinaron a balazos a un hombre durante una pelea vecinal: se busca a un sospechoso

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y los policías apresaron a la esposa del agresor, ya que supuestamente habría obrado como cómplice en el hecho.

Fernando Vázquez

Un hombre fue asesinado por un individuo, quien lo agredió a balazos en una pelea vecinal, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. El criminal se dio a la fuga y ahora es buscado por los pesquisas policiales. Las autoridades, en tanto, detuvieron a la esposa del prófugo, ya que presuntamente habría actuado como cómplice en el delito.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Cristian Fabián Almirón.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el fin de semana en la calle Diego de Carvajal al 100, entre Calafate y Maestra María Rodríguez, cuando se originó una disputa entre el damnificado y el atacante.

Trascendió que el altercado finalizó en tragedia, ya que el agresor, mediante la utilización de una pistola nueve milímetros, le efectuó tres disparos a Almirón, provocándole la muerte.

Graves heridas

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el occiso y determinaron que los proyectiles le habían afectado la arteria femoral.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar al autor del asesinato.

Se realizó un allanamiento

Con estas pruebas existentes en el sumario, los uniformados llevaron a cabo un allanamiento en la finca habitada por el atacante, situada en el cruce de Cañada de Juan Ruíz y Martín de Alzaga, donde aprehendieron a la mujer e incautaron un Fiat Cronos blanco, un Peugeot 307 y tres aparatos de telefonía celular.

Intervinieron en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Matías Javier Rappazzo, fiscal de la Unidad Funcional N° 7, y el Juzgado de Garantías N° 3, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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