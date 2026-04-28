Un hombre sufrió graves heridas al ser agredido a patadas en la cabeza en una pelea vecinal

Un hombre de 34 años resultó herido de gravedad al ser agredido a patadas en la cabeza por un joven, durante una pelea vecinal, en un suceso registrado el fin de semana en el norte del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al atacante.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Cristian Omar Fernández.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en el cruce de avenida Dardo Rocha y Triunvirato, en el Barrio Los Troncos, cuando se originó una disputa, oportunidad en la que este sospechoso agredió al hombre a patadas en el cráneo.

Trascendió que Fernández debió ser conducido de urgencia, a bordo de una ambulancia, al Hospital Zonal General de Agudos Magdalena Villegas de Martínez, donde se lo alojó con pronóstico reservado.

Apresaron al agresor





Mientras, los servidores públicos del destacamento del lugar y de la comisaría 2ª del distrito, en base a una serie de testimonios, apresaron al implicado, de 25 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tentativa de homicidio", la Unidad Funcional Descentralizada dependiente de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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