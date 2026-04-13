Asesinaron a cuchilladas a un hombre en una pelea vecinal: hay tres detenidos

Un hombre de 43 años fue asesinado a cuchilladas en una pelea vecinal. El suceso se registró el fin de semana en el norte del conurbano bonaerense y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a tres sospechosos, que habrían actuado mientras se hallaban alcoholizados.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial como Sergio Cirilo Ayala.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho se produjo en las cercanías del cruce de Santa Elena y Manuel Anasagasti, en el Barrio Güemes, cuando se originó una disputa, oportunidad en la que el damnificado resultado atacado con un arma blanca.

Trascendió que Ayala luego debió ser conducido, de urgencia, a un centro asistencial, pero finalmente perdió la vida.

Apresados



En base a los datos aportados al expediente, los integrantes de la comisaría 4ª del distrito apresaron a dos de los implicados.

Mientras, el tercero de los involucrados, de 38 años, resultó capturado por los servidores públicos de la seccional y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona tras un allanamiento realizado en una finca, situada en Manuel Anasagasti al 200, en el mismo vecindario.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Andrés Rafael Quintana, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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