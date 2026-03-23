Asesinaron a cuchilladas en la espalda a un hombre durante una pelea vecinal

Un hombre de 41 años fue asesinado por otro individuo, quien lo agredió a cuchilladas en la espalda en una pelea vecinal, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al autor del crimen.

Voceros policiales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Ariel Damián Cáceres.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este lunes, se produjo a escasos metros de un kiosco, situado en el monoblock N° 18, ubicado en las cercanías del cruce de avenida Crovara y calle 700.

Trascendió que el sospechoso, que empuñaba un cuchillo, empezó a amedrentar a varios chicos, al acusarlos de molestar frecuentemente a su hijo, de 16 años.

En dichas circunstancias, apareció Cáceres en escena, oportunidad en la que increpó al sujeto por su actitud.

Consta en el expediente que la víctima habría golpeado en la cabeza al asesino, quien de inmediato la atacó a cuchilladas, para luego fugar rápidamente y esconderse en las calles del barrio.

A raíz de lo ocurrido, Cáceres debió ser conducido de urgencia a un centro asistencial, pero finalmente perdió la vida por las severas lesiones, lo cual originó la apertura de un expediente por "Homicidio".

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba una certera herida de arma blanca en la región lumbar.

Gracias a los datos aportados al expediente y en base a las imágenes captadas por las diversas cámaras de vigilancia instaladas en el vecindario, los servidores públicos de la comisaría 3ª Centro del distrito individualizaron al responsable del asesinato.

Procedimientos

Con estas pruebas, los integrantes de la seccional realizaron diferentes procedimientos y, de tal manera, apresaron al agresor, de 42 años, al interceptarlo en la esquina de Godoy Cruz e Iwanowski.

Intervino en la causa penal el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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