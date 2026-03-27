Lo asesinaron a cuchilladas en una pelea familiar y arrestaron a la hermana por el crimen

Un hombre, de 33 años, fue asesinado por su hermana, de 25, quien lo agredió a cuchilladas en una pelea familiar, en un suceso registrado este viernes en el norte del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron a la autora del crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Nahuel Villalba.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en una finca en la denominada villa El Garrote, situada en el cruce de Almirante Brown y la avenida Italia, oportunidad en la que se originó una disputa familiar entre el individuo y la muchacha.

Trascendió que el altercado finalizó en tragedia, ya que se asegura que la joven resolvió atacar a cuchilladas a su pariente.

Villalba debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Petrona Villegas de Cordero, donde finalmente perdió la vida a raíz de las severas lesiones y a pesar de la tarea desarrollada por los médicos de ese centro asistencial.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, lográndose determinar que presentaba certeras heridas de arma blanca tanto en el brazo derecho como en el estómago.

Minutos más tarde, en base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos destinados en la comisaría 1ª del distrito apresaron a la sospechosa.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional de Rincón de Milberg.

Por F.V.