Asesinaron a un presunto ladrón que habría tratado de perpetrar un asalto callejero

Un presunto ladrón, de 19 años, apareció asesinado a cuchilladas en la vía pública, en un suceso registrado el miércoles, en el sur del conurbano bonaerense. Se cree que el joven habría pretendido asaltar a un hombre, quien resolvió defenderse del supuesto intento de robo callejero.

Voceros judiciales revelaron que el hallazgo se produjo cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en la calle 1136A, entre 1151 y 1153.

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Según agregaron los informantes, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron el cadáver del muchacho.

Trascendió que los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y entonces lograron determinar que presentaba una certera herida de arma blanca en la región torácica.

Minutos más tarde, los funcionarios recibieron varios testimonios, que señalaban que el individuo fue atacado por un sujeto al que presuntamente habría tratado de robar.

Procedimientos para apresar al criminal

Gracias a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 6ª del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero del autor del asesinato.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Homicidio".

Por F.V.