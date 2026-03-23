Mataron a puñaladas a un pibe de 17 años que trató de frenar una pelea callejera

Un pibe de 17 años fue asesinado a cuchilladas presuntamente al haber intentado separar a un grupo de jóvenes que había entablado una disputa callejera, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Las autoridades policiales intentan esclarecer lo acontecido y, a su vez, descartaron, por completo, que el fatal episodio haya sido una tentativa de asalto.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Angel Adrián Dávila.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este lunes, se produjo en avenida Luro al 6700, entre Eduardo Sáenz y Juan Cruz Varela.

Trascendió que el adolescente supuestamente habría tratado de interceder en la disputa y entonces resultó atacado a cuchilladas.

A raíz de lo ocurrido, al menor lo auxiliaron sus familiares, quienes lo condujeron de urgencia a un centro asistencial del mencionado vecindario, pero finalmente perdió la vida por estas severas lesiones.

Graves heridas

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba tres heridas de arma blanca.

Mientras, los servidores públicos de la comisaría 1ª Sur del distrito realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero del autor material del asesinato. En tanto, se detuvo a un sospechoso que, se cree, habría participado de la reyerta.

Intervino en la causa penal el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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