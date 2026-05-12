Incautaron 16 kilos de cocaína ocultos en un buque italiano en el puerto de Zárate

Un cargamento de 16 kilos de cocaína fue hallado a bordo de un buque de bandera italiana que arribó al puerto de Zárate. El sorpresivo hallazgo se realizó mediante un operativo, encabezado por la Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y activó una investigación federal para determinar si la droga formaba parte de una maniobra de narcotráfico internacional.

La cocaína fue hallada dentro de una bolsa de arpillera ubicada en un sector de carga destinado al transporte de vehículos tipo motorhome. Según trascendió, el descubrimiento fue realizado por uno de los tripulantes luego de que la embarcación zarpara desde Montevideo, Uruguay, rumbo a territorio argentino.

En esa línea, las autoridades indicaron que el marino notificó de inmediato la situación al capitán del buque. Ante el hallazgo, el responsable de la nave decidió resguardar la bolsa dentro de su camarote y documentar el contenido mediante fotografías y filmaciones hasta arribar al puerto bonaerense.

Una vez en Zárate, las autoridades argentinas fueron alertadas y se desplegó un operativo de inspección integral sobre la embarcación. Tras las pericias realizadas por personal especializado, se confirmó que se trataba de 14 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso total aproximado de 16 kilogramos y un valor estimado superior a los 340 millones de pesos.

La droga fue hallada en una bolsa de arpillera dentro de un sector de carga destinado al transporte de motorhomes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la inscripción presente en los ladrillos secuestrados. Los paquetes tenían grabada la leyenda "F1 - Fórmula 1", una marca que, según fuentes vinculadas a la causa, suele utilizarse para identificar cargamentos relacionados con organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

Durante el procedimiento también fueron halladas otras cinco bolsas de arpillera vacías de características similares en otro sector de carga del buque. Los elementos quedaron incorporados al expediente judicial y serán sometidos en las próximas horas a distintos peritajes para intentar determinar si fueron utilizadas en el traslado de más droga.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, que ordenó el secuestro de la droga y una serie de medidas de prueba sobre la embarcación. Entre ellas, se dispuso el análisis de documentación, registros internos y movimientos vinculados al recorrido del buque.

Por el momento, no se adoptaron medidas contra los 32 tripulantes de distintas nacionalidades que integran la embarcación, aunque la investigación sigue abierta para establecer el origen del cargamento.