Alarma: un puma fue filmado en las inmediaciones de un barrio privado

Una cámara de seguridad grabó a un puma en las inmediaciones del Náutico Country Club, en el barrio El Cazador, en el norte del Gran Buenos Aires. Las imágenes generaron alarma entre los vecinos y se activó un operativo de monitoreo en la zona.

El avistamiento ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del domingo, en el sector de la calle Manny y el fondo de la avenida Kennedy, a pocos kilómetros de uno de los brazos del Río Paraná.

El video muestra al puma desplazándose junto al cerco perimetral del country por un sendero iluminado. El felino avanza con cautela y se detiene en varios tramos, sin señales de agitación.

Se estima que el animal pudo haberse desplazado desde sectores rurales o franjas de monte cercanas al distrito en busca de alimento o refugio.

La proximidad del barrio al Paraná es consistente con corredores de fauna silvestre que conectan zonas de vegetación con áreas periurbanas del norte del conurbano.

Operativo activo y recomendaciones

Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna tomaron intervención para coordinar el monitoreo. Hasta el momento, los equipos no hallaron rastros del ejemplar y los operativos continúan activos.

Las autoridades aclararon que estos animales evitan el contacto humano y no atacan salvo que se sientan acorralados. Ante un nuevo avistamiento, recomendaron no acercarse ni perseguirlo y llamar de inmediato al 103 (Defensa Civil) o al 11-2703-9985 (Ojos y Oídos en Alerta).

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