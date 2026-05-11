La insólita explicación del pasajero que fue demorado por "exhibiciones obscenas" junto a una mujer

Luego del incidente registrado a bordo de un vuelo internacional que aterrizó el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional Rosario, se conocieron nuevos detalles de lo que ocurrió cuando una pareja fue denunciada por "exhibición obscena".

Las dos personas fueron increpadas por la tripulación y los pasajeros por conductas inapropiadas durante el trayecto desde Panamá después de que una pasajera que viajaba acompañada por su nieta menor de edad diera aviso.

Según el reporte, la mujer alertó al personal de cabina sobre actos de índole sexual que estarían ocurriendo en el sector de la clase ejecutiva del avión, lo que activó los protocolos de seguridad aeronáutica.

Tras ser increpados por "conductas obscenas" a bordo de un vuelo, el hombre se defendió.

Al arribar a la terminal rosarina, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) abordaron la unidad para identificar a los sospechosos. Durante el operativo, el resto de los pasajeros debió permanecer en sus asientos, lo que generó demoras en el proceso de desembarque habitual de la aeronave.

Los acusados fueron identificados como M.C., de 54 años, y S.O., de 59. De acuerdo con el acta de procedimiento de las fuerzas de seguridad, al momento de la intervención los implicados habrían sido detectados con su ropa desacomodada.

En el marco del arresto, se habría registrado una conversación que el hombre mantuvo con su esposa, quien lo aguardaba en la terminal. El implicado habría intentado justificar su situación afirmando que existía "un problema con todos los pasajeros" del vuelo para explicar el retraso en su salida.

La causa fue derivada al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe y se dispuso el traslado de ambos ciudadanos a la Comisaría 12 de Rosario, donde se completaron las tareas de identificación y se establecieron los domicilios de los involucrados.

Además, se constató que el hombre se desempeña como arquitecto y ocupa un cargo de jefatura en obras del sector ferroviario. Por su parte, la mujer involucrada es propietaria de un centro de día destinado a la rehabilitación y cuidado de adultos mayores en la región.

Dado que el suceso ocurrió en un entorno compartido con otros pasajeros, la fiscalía evalúa el impacto de la conducta sobre los testigos presentes, especialmente menores de edad.

Mientras tanto, los implicados recuperaron la libertad tras haber cumplido con el registro de antecedentes y las declaraciones correspondientes. La aeronave, en tanto, pudo retomar su cronograma operativo una vez finalizadas las pericias.