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Crossover, el evento que combina básquet, entretenimiento digital y participación del público

Este fin de semana, en Zárate, se llevará a cabo esta innovadora propuesta, que contará con jugadores de amplio recorrido en la Liga Nacional.

Redacción Depo

Este sábado 18 y domingo 19 de abril, en el Espacio DAM de Zárate, se llevará a cabo una nueva presentación de Crossover, una experiencia ágil, visual y emocionante con foco en el show y el espectáculo, y que combina básquet, entretenimiento digital y participación del público.

El evento reunirá a ocho equipos con algunos jugadores de la talla de Nicolás Gianella (ex Seleccion Argentina), Maximiliano Stanic (20 años de carrera profesional), Kevin Hernández y Lucas Pérez (actualmente jugando en San Lorenzo), Mariano Fierro (15 años de carrrera en la Liga Nacional), además de otros jugadores semi profesionales, amateur y basquet callejero.

Crossover, el evento que combina básquet, entretenimiento digital y participación del público

Los mismos serán liderados por influencers, celebridades y ex jugadores, con reglas nunca antes vistas: línea de 4 puntos, cartas especiales que alteran el juego y aros más bajos para jugadas espectaculares como volcadas y alley-oops. Cada equipo será armado por managers que reúnen a jugadores profesionales, semiprofesionales y streetballers, al tiempo que el público tendrá la posibilidad de participar mediante un "training camp".

La Crossover es una propuesta disruptiva que reinventa el básquet tal como lo conocemos. El evento combinará transmisión en vivo por streaming, show artístico, interacción digital y producción audiovisual. Será conducido por José Montesano, Andrés "Chapu" Nocioni y Fermín Bo, mientras que los managers de los equipos serán Nachito Saralegui, Juan Posite, Max Carra, Flow GameBasketball y otros. Las entradas se puede adquirir a través del siguente link: https://www.ticketek.com.ar/la-crossover/espacio-dam-zarate

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