Boca hizo historia en el básquet: se consagró campeón por primera vez de la Champions League de América

Impresionante. Boca escribió una página histórica en el básquet. El Xeneize venció por 86-72 a Franca de Brasil en la final de la Champions League de América de Básquet, disputada en el Estadio Obras Sanitarias.

De esta manera, el vigente campeón de la Liga Nacional levantó por primera vez la máxima corona continental, con Francisco Cáffaro como MVP del torneo.

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El equipo dirigido por Nicolás Casalanguida dominó el partido de principio a fin y se quedó con todos los parciales (31-28, 16-10, 19-15 y 20-19) ante uno de los grandes candidatos. Santiago Scala fue el máximo anotador de la final con 18 puntos, bien acompañado por Cáffaro (15 y 6 rebotes), Michael Smith (12), Agustín Barreiro (11) y Lucas Faggiano (10).

Con este logro en el torneo más prestigioso del continente, el básquet argentino vuelve a tomar protagonismo a nivel internacional. A fines del año pasado, Ferro Carril Oeste había conquistado la Liga Sudamericana tras vencer a Regatas Corrientes en la final. Además, el título le permitió a Boca clasificarse a la Copa Intercontinental FIBA.

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