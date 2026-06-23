Un exjugador de fútbol fue detenido tras ser acusado de haber asesinado a golpes a su madre en Necochea

La ciudad de Necochea se encuentra conmocionada por el brutal crimen de Delia Mercedes Romero de Sánchez, una mujer de 86 años que fue hallada sin vida en su vivienda de la localidad de Quequén. Por el hecho fue detenido su hijo, Jorge "Garda" Sánchez, un reconocido exjugador de fútbol de la región.

El hallazgo se produjo durante la tarde del pasado viernes en una casa ubicada en la intersección de las calles 548 y 521 bis, en el barrio Atepam. Al arribar al lugar, los investigadores encontraron el cuerpo de la mujer con al menos una importante lesión en la cabeza, un dato que encendió las alarmas y dio inicio a una compleja investigación judicial.

La autopsia al cuerpo de la víctima será fundamental para establecer la causa exacta de la muerte y definir aspectos centrales de la investigación. Los peritos también analizan otros indicios recolectados en la vivienda con el objetivo de reconstruir los momentos previos al hecho.

El principal acusado es Jorge "Garda" Sánchez, de 56 años, una figura conocida en el ambiente deportivo local. Durante su carrera futbolística defendió los colores de Estación Quequén y también integró planteles de Villa Mitre de Bahía Blanca durante la década de 1990. Además, es hermano de Luis "Paco" Sánchez, uno de los futbolistas más destacados de la historia de Necochea.

Tras conocerse la muerte de su madre, Luis Sánchez expresó su dolor a través de las redes sociales. "Es un momento durísimo e impensado de la vida", escribió. En esa línea, aseguró que Delia fue "la mejor madre" que pudo haber tenido y destacó el papel que desempeñó junto a su padre en la crianza de la familia.

El principal acusado es Jorge "Garda" Sánchez, una figura conocida en el ambiente deportivo en Necochea.

Según la investigación, Jorge Sánchez fue arrestado poco después del hecho. Sin embargo, al momento de su detención presentaba un cuadro de intoxicación debido a la ingesta de pastillas, por lo que debió ser trasladado al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra para recibir asistencia médica.

En el centro de salud se le extrajeron muestras de sangre que serán sometidas a estudios toxicológicos. Los resultados podrían aportar información relevante sobre el estado en el que se encontraba el acusado al momento del crimen y convertirse en una pieza importante dentro del expediente judicial.

La causa está a cargo del fiscal Walter Pierrestegui, quien confirmó que las actuaciones comenzaron bajo la figura de femicidio. Si bien las primeras pericias permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos, todavía restan elementos clave para determinar con precisión cómo ocurrió el crimen y cuál fue la mecánica del ataque.

Por último, Sánchez se negó a prestar declaración ante la Justicia y continúa detenido mientras avanzan las pericias. La investigación sigue en marcha y se esperan los resultados de la autopsia y otras pruebas para esclarecer uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos en Necochea.