Brutal asalto a un médico: lo golpearon y le robaron sus instrumentos de trabajo

Un médico sufrió un violento asalto en el que fue golpeado por delincuentes que lo dejaron inconsciente y le robaron una mochila en la que tenía sus herramientas de trabajo.

El hecho ocurrió en la zona de 1 entre 60 y 61 en La Plata, cuando la víctima de 75 años esperaba el colectivo. Los ladrones escaparon y continúan prófugos.

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Según la investigación del robo, el hombre recibió un fuerte golpe en el pómulo izquierdo que le hizo perder el conocimiento casi de inmediato. Cuando recuperó la conciencia, notó que ya no tenía su mochila en la que llevaba un otoscopio completo, un medidor de glucemia, un sello médico y otros elementos de uso profesional.

Según publicó el medio 0221, la víctima no pudo reconstruir con claridad lo ocurrido después del ataque ni explicar cómo llegó a subir a un taxi que lo trasladó hasta su vivienda.

Al arribar a su casa, su pareja advirtió que se encontraba desorientado por lo que el hombre fue trasladado a un centro médico en el que estuvo internado por 48 horas y fue sometido a distintos controles.

Investigación

Luego de recuperarse, realizó la denuncia en la comisaría local y la Policía inició una investigación para identificar a los delincuentes por lo que analizan las cámaras de seguridad de la zona.

Hasta el momento no se informaron detenciones ni avances en la identificación de los asaltantes.