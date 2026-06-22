Apresaron a motochorro que hirió de bala a un policía retirado que se resistió al robo de su coche

Un motochorro, que era buscado por haber herido a balazos a un efectivo retirado de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) que se resistió al robo del coche frente a su pareja, fue detenido por los pesquisas en el oeste del conurbano bonaerense. Ya suman dos los ladrones apresados por este ilícito.

Voceros judiciales revelaron que al individuo que se lo requería por las lesiones sufridas por la víctima, identificada como Ramón Arias, de 69 años.

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Según agregaron los informantes, al hampón, de 30 años, lo aprendieron en el cruce de María Adelia y Soldado Sosa los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona en la que ocurrió el delito y en base a las directivas impartidas por autoridades de la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de esa misma jurisdicción.

Trascendió que se comprobó que este marginal había sido la persona que conducía la motocicleta que se utilizó para atacar a la víctima.

Así sucedió el hecho





Consta en el expediente que el hecho se produjo el 27 de junio de 2025 en Pedro Ferré al 4300, casi en el cruce con Stevenson, cuando el federal retirado y su pareja fueron interceptados con fines de robo por dos individuos, que circulaban armados en un motovehículo y que pretendieron apoderarse de un Nissan Versa, con el dominio finalizado en ZF.

Ofreció resistencia





Arias resolvió ofrecer resistencia y extrajo una pistola Bersa Mini Thunder 40, pero los delincuentes lo hirieron a balazos en la región torácica y en uno de los brazos.

Mientras tanto, al autor del disparo, de 25 años, había sido arrestado el 17 de julio de 2025 como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en José Bazurco al 1900, en la esquina con Santa Cruz, oportunidad en la que los policías incautaron un pantalón de jogging, un total de 10 municiones 32 y un aparato de telefonía celular.

En la causa penal también se había secuestrado, en una requisa desarrollada el 21 de julio de 2025 en una vivienda ubicada en Eustaquio Briux al 1200, en la intersección con Elías Bedoya, una moto Honda Wave roja utilizada por los asaltantes, y un pantalón negro y blanco que el mayor de los implicados tenía colocado al momento de lo acontecido.

Por F.V.

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