Asesinaron de un balazo en el pecho a un pibe de 17 años en una presunta venganza

Un pibe de 17 años fue asesinado por un individuo, quien lo agredió a balazos en una presunta venganza, en un suceso registrado el fin de semana en el oeste del conurbano bonaerense. El criminal se dio a la fuga y es buscado por los pesquisas policiales.



Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo cuando el malviviente interceptó a la víctima mientras se hallaba en San Roque al 3000, entre Necochea y Sócrates, a una cuadra de uno de los accesos al tradicional Barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como el Barrio Fuerte Apache.

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Según agregaron los informantes, el atacante resolvió balear al adolescente y posteriormente alcanzó a escapar.

Trascendió que algunos habitantes del vecindario auxiliaron al menor y, de inmediato, lo condujeron al Hospital Zonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo, pero finalmente perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Se realizan procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero del asesino.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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