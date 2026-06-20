Jubilada de 86 años fue asesinada por su hijo a palazos en la cabeza

Una jubilada, de 86 años, fue asesinada por uno de sus hijos, quien la agredió a golpes de pala en la cabeza, en un matricidio registrado el viernes en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales detuvieron al sospechoso y se investigan los motivos del crimen. Otro de los hijos de la mujer es un famoso ex futbolista de la zona.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Delia Mercedes Romero.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en una finca situada en el cruce de 548 y 521 Bis, en el barrio Atepam.

El macabro hallazgo del cadáver

Trascendió que, al arribar a ese inmueble, los uniformados consiguieron apresar al individuo, de 56 años, al sorprenderlo mientras salía del domicilio con una pala en las manos. El sujeto, que tenía manchas de sangre en el rostro, finalizó reducido por las autoridades, quienes, al ingresar a la casa, observaron el cadáver de la octogenaria, tendido en una de las habitaciones.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y lograron determinar que presentaba un certero golpe aplicado en la región del cráneo, estimándose que fue atacada mediante la mencionada pala.

Romero, además, era la madre del ex delantero Luis Eduardo Sánchez, quien se destacó al vestir las camisetas de Estación Quequén y de Villa Mitre.

Investigación

A raíz de lo acontecido, los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito comenzaron a investigar los motivos del ilícito.

Hasta el momento, esta causa penal, que se mantiene caratulada "Homicidio", está a cargo del doctor Walter Pierrestegui, fiscal en turno perteneciente a la Unidad Funcional N° 10 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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