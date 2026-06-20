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Sábado, 20 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
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Apresaron a tres dealers: vendían cocaína, paco, tusi, marihuana y ketamina

El procedimiento, efectuado por la Policía Federal Argentina (P.F.A.), se realizó en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Tres dealers fueron detenidos por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) en un búnker utilizado para comercializar drogas. Los implicados vendían cocaína, paco, pasta base compacta, tusi, marihuana y ketamina. El procedimiento se realizó en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los individuos resultaron apresados en una finca situada en Escobar al 600, casi en el cruce con Pío X.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la División Operaciones Area Metropolitana Norte de la institución, en base a las directivas impartidas por el doctor Fernando Amador López, fiscal de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Drogas- perteneciente al distrito.

Requisa

Trascendió que, al requisar la vivienda, los investigadores consiguieron incautar clorhidrato de cocaína, paco, pasta base compacta, tusi, marihuana y ketamina, seis balanzas de precisión, elementos usados para el fraccionamiento de las sustancias estupefacientes, una pistola 11.25 con la numeración limada, diversas municiones, un rifle de aire comprimido, la suma de 692.000 pesos y siete aparatos de telefonía celular.

Intervino en esta causa penal el magistrado Rubén Norberto Ochipinti, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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