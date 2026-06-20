Atraparon a "viudo negro" acusado de estrangular a un hombre para robar en su departamento

Un ladrón, que actuaba como "viudo negro" y que era buscado acusado por asesinar a un hombre -a quien estranguló para robar en su departamento-, fue detenido por los investigadores de la Policía de la Ciudad. El suceso se registró en 2025 en el barrio porteño de Balvanera y al individuo lo apresaron en el sur del Conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el sujeto, de 35 años, fue capturado por los servidores públicos de la División Homicidios de la institución, como saldo de un allanamiento realizado en una vivienda.

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Según agregaron los informantes, las diligencias habían sido dispuestas por el doctor Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53 de la Capital Federal.

Trascendió que el hecho se descubrió el 19 de octubre de 2025, cuando integrantes de la Comisaría Vecinal 3C de la Policía de la Ciudad, al ser alertados por una denuncia en el número de emergencias 911, arribaron al edificio situado en calle Tucumán al 2100, casi en el cruce con Junín, oportunidad en la que la encargada y vecinos del predio les explicaron que hacía varios días que no veían a la víctima, de 53 años, y que, de su departamento, se percibía un terrible olor nauseabundo.

El hallazgo del cadáver

A raíz de tal motivo, un cerrajero abrió la puerta del inmueble, ocasión en la que los policías observaron el cadáver, en un avanzado estado de descomposición. El cuerpo del fallecido estaba boca abajo, maniatado sobre la cama del dormitorio, y con una sábana alrededor del cuello, y otra que le cubría la cabeza.

Especialistas del Cuerpo Médico Forense posteriormente certificaron que el hombre perdió la vida por "asfixia mecánica mixta".

Los policías averiguaron que el mencionado edificio contaba con un sistema de acceso mediante llaves electrónicas, el cual les permitió reconstruir la utilización de los dispositivos asignados a esa víctima.

Las tareas investigativas

Con esta información, los funcionarios policiales relevaron las cámaras de seguridad del vecindario, de las que surgieron que, en la tarde del 13 de octubre de 2025, la víctima salió del edificio y luego regresó junto al sospechoso. Pasadas las 22, el hombre y su acompañante salieron de la vivienda, pero volvieron a la misma a los pocos minutos.

El sospechoso quedó grabado cuando salía del edificio, pasado el mediodía del 14 de octubre, con una de las llaves de la víctima. El asesino se dirigió a la zona de la Estación Once, donde abordó un colectivo de la línea 31.

Intervino en la causa penal el magistrado Osvaldo Rappa, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 23 de la Ciudad de la Buenos Aires.

Por F.V.

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